Украинская сборная по черлидингу завоевала пять золотых медалей на чемпионате Европы в Норвегии, став лучшей в медальном зачете. Об этом сообщает Федерация черлидинга Украины, передает УНН.

Детали

Украинская сборная по черлидингу одержала впечатляющий успех на чемпионате Европы, который состоялся в Норвегии. Спортсмены привезли домой пять золотых медалей, став лучшими в медальном зачете соревнований.

Среди фристайл-дуэтов блестящую победу одержали Анастасия Малошенко и Елизавета Тимофеева. Их триумф обеспечил им лицензию на Всемирные игры-2025.

Юниорский фристайл-дуэт в составе Дарьи Репей и Арины Пинчук также стал чемпионом Европы. Дополнительное золото в юниорском хип-хоп дуэте завоевали Дарья Репей и Екатерина Догарева.

Не остались без наград и юношеские команды: фристайл-команда и юниорская джаз-команда получили звание чемпионов Европы.

В сборной выступали представительницы разных клубов, в частности Secret (Одесса), Lviv Angels (Львов), CheerNika (Киев), Junior Sport (Киев), Kalibri (Харьков), Spartak (Полтава), Diamond (Полтава), Cherry Dance (Покровск) и Altair (Покровск).

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