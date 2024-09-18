Экономика Украины в августе 2024 года выросла на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Основными драйверами роста стали промышленность, транспорт, строительство и внутренняя торговля.
В августе 2024 года ВВП в Украине вырос на 3,5% (±1%) по сравнению с августом прошлого года. Основные драйверы роста - промышленность, транспорт, строительство и внутренняя торговля. За восемь месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 3,9% (± 1%). Такие данные обнародовало Министерство экономики 18 сентября, сообщает УНН.
Основной вклад в рост экономики добавила промышленность и положительная динамика в транспорте, строительстве и внутренней торговле. Кроме того, в августе впервые за последние три месяца бизнес улучшил оценки деятельности на ближайшую перспективу. Также впервые за последние два месяца улучшились потребительские настроения. Это обусловлено минимальными «веерными» отключениями электроэнергии в течение месяца
По ее словам, динамика роста экономики за первые восемь месяцев 2024 года на уровне 3,9%. Рост реального ВВП по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,5%.
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В то же время дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания бизнеса и сдерживает их экономическую активность.
Свириденко отметила, что в августе положительные тенденции в промышленности сформировались благодаря стабильному доступу предприятий к электроэнергии. Многие компании наладили ее прямой импорт. Также она отметила работу Украинского морского коридора и высокий инвестиционный спрос на продукцию машиностроения и строительные материалы.
Оживление промышленности положительно повлияло на транспортную отрасль - выросли объемы внутренних железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах. В строительстве увеличились объемы строительно-монтажных работ. Основным драйвером отрасли стали восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонта дорожного покрытия на аварийных участках.
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Во внутренней торговле наблюдался рост оборота благодаря увеличению потребительского спроса.
Как сообщается, падение объемов производства в сельском хозяйстве вызвали меньшие объемы урожая яровых культур по сравнению с прошлым годом. На это повлияли погодные условия в период вегетации и созревания растений. Однако положительная динамика сохраняется в животноводстве благодаря стабильному спросу на внутреннем рынке и государственной поддержке производителей.