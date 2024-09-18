Українська економіка у серпні зросла на 3,5% - Мінекономіки
Київ • УНН
Економіка України у серпні 2024 року зросла на 3,5% порівняно з минулим роком. Основними драйверами росту стали промисловість, транспорт, будівництво та внутрішня торгівля.
У серпні 2024 року ВВП в Україні зріс на 3,5% (±1%) у порівнянні із серпнем минулого року. Основні драйвери росту - промисловість, транспорт, будівництво та внутрішня торгівля. За вісім місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 3,9% (±1%). Такі дані оприлюднило Міністерство економіки 18 вересня, повідомляє УНН.
Основний внесок у зростання економіки додала промисловість та позитивна динаміка у транспорті, будівництві та внутрішній торгівлі. Крім того, у серпні вперше за останні три місяці бізнес покращив оцінки діяльності на найближчу перспективу. Також вперше за останні два місяці покращилися споживчі настрої. Це зумовлено мінімальними "віяловими" відключеннями електроенергії впродовж місяця
За її словами, динаміка зростання економіки за перші вісім місяців 2024 року на рівні 3,9%. Зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.
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Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування бізнесу і стримує їхню економічну активність.
Свириденко зазначила, що у серпні позитивні тенденції у промисловості сформувались завдяки стабільному доступу підприємств до електроенергії. Багато компаній налагодили її прямий імпорт. Також вона відмітила роботу Українського морського коридору та високий інвестиційний попит на продукцію машинобудування та будівельні матеріали.
Пожвавлення промисловості позитивно вплинуло на транспортну галузь — зросли обсяги внутрішніх залізничних перевезень та переробки вантажів у морських портах. У будівництві збільшились обсяги будівельно-монтажних робіт. Основним драйвером галузі стали відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту дорожнього покриття на аварійних ділянках.
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У внутрішній торгівлі спостерігалось зростання обороту завдяки збільшенню споживчого попиту.
Як повідомляється, падіння обсягів виробництва у сільському господарстві спричинили менші обсяги врожаю ярих культур порівняно з минулим роком. На це вплинули погодні умови у період вегетації та дозрівання рослин. Проте позитивна динаміка зберігається у тваринництві завдяки стабільному попиту на внутрішньому ринку та державній підтримці виробників.