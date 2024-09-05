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У липні ВВП України зріс на 2,7% - Мінекономіки

У липні ВВП України зріс на 2,7% - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 22780 перегляди

За даними Міністерства економіки, ВВП України у липні зріс на 2,7%. Зростанню сприяли ранній початок збору врожаю та стабільна робота морського коридору, за січень-липень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4%.

За даними Міністерства економіки, у липні цього року валовий внутрішній продукт України (ВВП) зріс на 2,7%. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Економіка України продовжує демонструвати стійкість. Згідно з даними Міністерства економіки України, у липні ВВП зріс на 2,7%

- заявила Свириденко. 

За її словами, зростанню ВВП сприяв ранній початок збору врожаю у сільському господарстві та стабільна робота морського коридору.

Свириденко також зазначила, що за січень-липень 2024 року зростання ВВП Міністерство оцінює на рівні 4%.

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Нагадаємо

У серпні бюджет України отримав 386,2 млрд грн податків та зборів. Додатково надійшло 228,1 млрд грн міжнародної допомоги, зокрема 160,4 млрд грн від США та 67,7 млрд грн від ЄС.

У серпні Мінфін залучив понад 29 мільярдів гривень від випуску державних облігацій05.09.24, 15:58 • 15219 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика

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