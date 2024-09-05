У липні ВВП України зріс на 2,7% - Мінекономіки
Київ • УНН
За даними Міністерства економіки, ВВП України у липні зріс на 2,7%. Зростанню сприяли ранній початок збору врожаю та стабільна робота морського коридору, за січень-липень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4%.
За даними Міністерства економіки, у липні цього року валовий внутрішній продукт України (ВВП) зріс на 2,7%. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.
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Економіка України продовжує демонструвати стійкість. Згідно з даними Міністерства економіки України, у липні ВВП зріс на 2,7%
За її словами, зростанню ВВП сприяв ранній початок збору врожаю у сільському господарстві та стабільна робота морського коридору.
Свириденко також зазначила, що за січень-липень 2024 року зростання ВВП Міністерство оцінює на рівні 4%.
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