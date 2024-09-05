В июле ВВП Украины вырос на 2,7% - Минэкономики
Киев • УНН
По данным Министерства экономики, ВВП Украины в июле вырос на 2,7%. Росту способствовали раннее начало сбора урожая и стабильная работа морского коридора, за январь-июль 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4%.
По данным Министерства экономики, в июле этого года валовой внутренний продукт Украины (ВВП) вырос на 2,7%. Об этом заявила вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Экономика Украины продолжает демонстрировать устойчивость. Согласно данным Министерства экономики Украины, в июле ВВП вырос на 2,7% в июле
По ее словам, росту ВВП способствовало раннее начало сбора урожая в сельском хозяйстве и стабильная работа морского коридора.
Свириденко также отметила, что за январь-июль 2024 года рост ВВП Министерство оценивает на уровне 4%.
Напомним,
В августе бюджет Украины получил 386,2 млрд грн налогов и сборов. Дополнительно поступило 228,1 млрд грн международной помощи, в том числе 160,4 млрд грн от США и 67,7 млрд грн от ЕС.
У серпні Мінфін залучив понад 29 мільярдів гривень від випуску державних облігацій5 сентября 2024, 12:58 • 12486 просмотров