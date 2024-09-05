В июле ВВП Украины вырос на 2,7% - Минэкономики

По данным Министерства экономики, в июле этого года валовой внутренний продукт Украины (ВВП) вырос на 2,7%. Об этом заявила вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Экономика Украины продолжает демонстрировать устойчивость. Согласно данным Министерства экономики Украины, в июле ВВП вырос на 2,7% в июле - заявила Свириденко.

По ее словам, росту ВВП способствовало раннее начало сбора урожая в сельском хозяйстве и стабильная работа морского коридора.

Свириденко также отметила, что за январь-июль 2024 года рост ВВП Министерство оценивает на уровне 4%.

Напомним,

В августе бюджет Украины получил 386,2 млрд грн налогов и сборов. Дополнительно поступило 228,1 млрд грн международной помощи, в том числе 160,4 млрд грн от США и 67,7 млрд грн от ЕС.

У серпні Мінфін залучив понад 29 мільярдів гривень від випуску державних облігацій