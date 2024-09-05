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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В июле ВВП Украины вырос на 2,7% - Минэкономики

В июле ВВП Украины вырос на 2,7% - Минэкономики

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 16:18  •  5287 просмотра

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По данным Министерства экономики, ВВП Украины в июле вырос на 2,7%. Росту способствовали раннее начало сбора урожая и стабильная работа морского коридора, за январь-июль 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4%.

По данным Министерства экономики, в июле этого года валовой внутренний продукт Украины (ВВП) вырос на 2,7%. Об этом заявила вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Экономика Украины продолжает демонстрировать устойчивость. Согласно данным Министерства экономики Украины, в июле ВВП вырос на 2,7% в июле

- заявила Свириденко. 

По ее словам, росту ВВП способствовало раннее начало сбора урожая в сельском хозяйстве и стабильная работа морского коридора.

Свириденко также отметила, что за январь-июль 2024 года рост ВВП Министерство оценивает на уровне 4%.

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Напомним,

В августе бюджет Украины получил 386,2 млрд грн налогов и сборов. Дополнительно поступило 228,1 млрд грн международной помощи, в том числе 160,4 млрд грн от США и 67,7 млрд грн от ЕС.

У серпні Мінфін залучив понад 29 мільярдів гривень від випуску державних облігацій5 сентября 2024, 12:58 • 12486 просмотров

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