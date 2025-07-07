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"Украинская бавовна. БПЛА "Vampire"": НБУ выпустил следующую памятную монету

Киев • УНН

 • 681 просмотра

Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Украинская бавовна. БПЛА Vampire" номиналом 5 гривен, посвященную многоцелевому дрону Vampire. Монета пополнила серию "Вооруженные Силы Украины" и будет доступна с 8 июля 2025 года.

"Украинская бавовна. БПЛА "Vampire"": НБУ выпустил следующую памятную монету

Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Украинский хлопок. БПЛА "Vampire"", посвященную мощному многоцелевому дрону Vampire. Новинка пополнила нумизматическую серию "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Детали

Монета посвящена украинскому гексакоптеру, зарекомендовавшему себя как высокоэффективное средство поражения, дистанционного минирования и гуманитарной помощи. От противника он получил прозвище "Баба Яга" – из-за сокрушительной силы ударов.

Vampire – высокоточный беспилотный летательный аппарат нового поколения, разработанный украинской компанией SkyFall в 2022 году для обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны в отражении полномасштабной российской агрессии против 

Номинал монеты – 5 гривен, тираж – до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

Чем примечательна монета "Украинский хлопок. БПЛА "Vampire""

На ее аверсе изображена изуродованная поверхность земли с характерными кратерами от взрывов. В левой части композиции расположены шанцы, что подчеркивает оборонительный характер сопротивления. Справа – подбитый вражеский танк, который пылает, символизируя успешное уничтожение вражеской техники. Над этой динамичной картиной поля боя в полете завис силуэт дрона Vampire.

На реверсе монеты изображен гексакоптер Vampire в ключевой момент выполнения боевого задания – в полете во время сброса боеприпаса. Фоном служит стилизованное облако с молниями, символизирующими мощь, скорость и неотвратимость ударов, наносимых этим беспилотником. В верхней части монеты – надпись VAMPIRE.

Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Нацбанк выпустил памятные монеты, посвященные деятелям Расстрелянного возрождения20.06.25, 19:44 • 3502 просмотра

Как приобрести новую монету

С 08 июля 2025 года памятную монету "Украинский хлопок. БПЛА "Vampire"" можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Реализация этой монеты банками-дистрибьюторами (перечень которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка) будет осуществляться постепенно, по мере ее отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Напомним

23 июня Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Украинский хлопок. САУ "Богдана"" из нумизматической серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей.

Лилия Набока

Лилия Набока

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