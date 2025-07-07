"Українська бавовна. БПЛА “Vampire”": НБУ випустив наступну пам'ятну монету

Національний банк України випустив пам’ятну монету "Українська бавовна. БПЛА "Vampire"", присвячену потужному багатоцільовому дрону Vampire. Новинка поповнила нумізматичну серію "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та її творців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

Деталі

Монета присвячена українському гексакоптеру, що зарекомендував себе як високоефективний засіб ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Від противника він отримав прізвисько "Баба Яга" – через нищівну силу ударів.

Vampire – високоточний безпілотний літальний апарат нового покоління, розроблений українською компанією SkyFall у 2022 році для забезпечення потреб Сил безпеки й оборони у відсічі повномасштабної російської агресії проти

Номінал монети – 5 гривень, тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

Чим примітна монета "Українська бавовна. БПЛА "Vampire""

На її аверсі зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслює оборонний характер спротиву. Праворуч – підбитий ворожий танк, який палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. Над цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Vampire.

На реверсі монети зображено гексакоптер Vampire у ключовий момент виконання бойового завдання – у польоті під час скидання боєприпасу. Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завдаваних цим безпілотником. У верхній частині монети – напис VAMPIRE.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

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Як придбати нову монету

З 08 липня 2025 року пам’ятну монету "Українська бавовна. БПЛА "Vampire"" можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація цієї монети банками-дистриб’юторами (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Нагадаємо

23 червня Національний банк України випустив пам’ятну монету "Українська бавовна. САУ "Богдана"" з нумізматичної серії "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та її творців.