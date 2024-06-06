Украинская "Дия" получила серебряную кнопку YouTube

Действие получило серебряную кнопку от YouTube. Об этом сообщает Дия, передает УНН.

Детали

Украинский цифровой сервис "Дия" получил серебряную кнопку от YouTube.

Эта награда вручается каналам, достигшим отметки в 100 тысяч подписчиков.

Спасибо всем, кто подписан, смотрит и отправляет видео друзьям. Ваша поддержка вдохновляет создавать еще больше интересного и полезного контента.



напишите в комментарии, какой контент вы хотели бы видеть на страницах действия.

и до встречи в новых форматах - Дия

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