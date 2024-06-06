В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
Украинская "Дия" получила серебряную кнопку YouTube
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico
Французская полиция задержала гражданина Украины и рф со взрывчаткой в отеле
В результате атака беспилотника на российскую нефтебазу в белгородской области загорелся резервуар
Полиция разоблачила мошенничество: Ривненчанка обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен
Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?
В российском новошахтинске на нефтеперерабатывающем заводе загорелся пожар
Враг атакует: угроза применения баллистического оружия с востока
В результате столкновения поездов в Чехии погибли 2 человека, десятки получили ранения
путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф
Популярные
путин заявил, что в российском плену находится 6465 украинских военных
В Киеве существенный дефицит: в YASNO объяснили, почему в столице такие длительные отключения электроэнергии
Украина уже начала использовать американское оружие для ударов по россии - СМИ
Германия должна быть готова к войне с Россией, которая может произойти в 2029 году - Писториус
Оккупанты ударили по курортному поселку в Одесской области: попали по объектам туристической инфраструктуры
Публикации
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"? Эксклюзив
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Украинская "Дия" получила серебряную кнопку YouTube
Украинский цифровой сервис "Дия" получил серебряную кнопку YouTube.
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico
Украина давит на США и другие страны, чтобы они активизировали подготовку пилотов F16 перед передачей этих самолетов в Киев.
Французская полиция задержала гражданина Украины и рф со взрывчаткой в отеле
26-летний мужчина с двойным гражданством Украины и рф был арестован во Франции после взрыва в гостиничном номере недалеко от парижского аэропорта, где полиция обнаружила материалы для изготовления взрывчатки.
В результате атака беспилотника на российскую нефтебазу в белгородской области загорелся резервуар
Беспилотник-камикадзе атаковал нефтебазу в белгородской области рф, вызвав возгорание резервуара, которое было погашено пожарными, с некоторым материальным ущербом, но без сообщений о жертвах.
Полиция разоблачила мошенничество: Ривненчанка обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен
25-летняя жительница Ровенской области обманула одесских продавцов обуви более чем на 700 тысяч гривен, используя поддельные платежные квитанции для получения бесплатной обуви в течение 4 месяцев.
Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?
Продолжительность отключений электроэнергии в разных регионах Украины различается из-за особенностей структуры потребления и критической инфраструктуры в каждом регионе, при этом в таких регионах, как Днепропетровск, отключение электроэнергии происходит реже, чем в регионах с большим количеством жилых домов и небольшими потребительскими нагрузками, таких как Закарпатье.
В российском новошахтинске на нефтеперерабатывающем заводе загорелся пожар
На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе новошахтинск ростовской области вспыхнул пожар после того, как были слышны взрывы, указывающие на возможную активность противовоздушной обороны.
Враг атакует: угроза применения баллистического оружия с востока
Воздушные силы информируют об угрозе применения баллистического оружия с востока.
В результате столкновения поездов в Чехии погибли 2 человека, десятки получили ранения
Два человека погибли и десятки получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Чехии недалеко от центрального железнодорожного вокзала Пардубице.
путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф
путин пригрозил использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф в случае угрозы, отрицая при этом обвинения в бряцании ядерным оружием.