Українська "Дія" отримала срібну кнопку YouTube
Київ • УНН
Український цифровий сервіс "Дія" отримав срібну кнопку YouTube.
Дія отримала срібну кнопку від YouTube. Про це повідомляє Дія, передає УНН.
Деталі
Український цифровий сервіс "Дія" отримав срібну кнопку від YouTube.
Ця нагорода вручається каналам, які досягли позначки в 100 тисяч підписників.
Дякуємо кожному, хто підписаний, дивиться та надсилає відео друзям. Ваша підтримка надихає створювати ще більше цікавого та корисного контенту.
Напишіть у коментарі, який контент ви хотіли би бачити на сторінках Дії.
І до зустрічі в нових форматах
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