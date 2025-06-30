Украина заинтересована в широком присутствии немецкого оборонного бизнеса - Сибига

Украина заинтересована в широком присутствии немецкого оборонного бизнеса. Со своей стороны наше государство готово делиться собственным опытом. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоганном Вадефулем, сообщает УНН.

Мы заинтересованы в широком присутствии оборонного бизнеса Германии. Это высокое качество. Мы со своей стороны готовы делиться нашим опытом. Это наш вклад в общую европейскую безопасность, в общую безопасность с Германией - сообщил Сибига.

Глава МИД добавил, что это сотрудничество должно быть взаимовыгодным, а немецкий бизнес должен видеть перспективы развития.

Безусловно, такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Это хочу подчеркнуть, потому что бизнес должен также видеть перспективы развития, инвестируя сейчас во время таких рисков - отметил Сибига.

Дополнение

Украина и Германия работают над укреплением украинской противовоздушной обороны и увеличением немецких инвестиций в производство украинского вооружения. Немецкая техника помогает спасать людей на местах российских ударов.