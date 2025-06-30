Украина заинтересована в широком присутствии немецкого оборонного бизнеса - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о заинтересованности в широком присутствии немецкого оборонного бизнеса. Украина готова делиться опытом и усиливать сотрудничество для взаимовыгодной безопасности.
Украина заинтересована в широком присутствии немецкого оборонного бизнеса. Со своей стороны наше государство готово делиться собственным опытом. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоганном Вадефулем, сообщает УНН.
Мы заинтересованы в широком присутствии оборонного бизнеса Германии. Это высокое качество. Мы со своей стороны готовы делиться нашим опытом. Это наш вклад в общую европейскую безопасность, в общую безопасность с Германией
Глава МИД добавил, что это сотрудничество должно быть взаимовыгодным, а немецкий бизнес должен видеть перспективы развития.
Безусловно, такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Это хочу подчеркнуть, потому что бизнес должен также видеть перспективы развития, инвестируя сейчас во время таких рисков
Дополнение
Украина и Германия работают над укреплением украинской противовоздушной обороны и увеличением немецких инвестиций в производство украинского вооружения. Немецкая техника помогает спасать людей на местах российских ударов.