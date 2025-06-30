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Украина заинтересована в широком присутствии немецкого оборонного бизнеса - Сибига

Киев • УНН

 • 297 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о заинтересованности в широком присутствии немецкого оборонного бизнеса. Украина готова делиться опытом и усиливать сотрудничество для взаимовыгодной безопасности.

Украина заинтересована в широком присутствии немецкого оборонного бизнеса - Сибига

Украина заинтересована в широком присутствии немецкого оборонного бизнеса. Со своей стороны наше государство готово делиться собственным опытом. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоганном Вадефулем, сообщает УНН.

Мы заинтересованы в широком присутствии оборонного бизнеса Германии. Это высокое качество. Мы со своей стороны готовы делиться нашим опытом. Это наш вклад в общую европейскую безопасность, в общую безопасность с Германией 

- сообщил Сибига.

Глава МИД добавил, что это сотрудничество должно быть взаимовыгодным, а немецкий бизнес должен видеть перспективы развития.

Безусловно, такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Это хочу подчеркнуть, потому что бизнес должен также видеть перспективы развития, инвестируя сейчас во время таких рисков 

- отметил Сибига.

Дополнение

Украина и Германия работают над укреплением украинской противовоздушной обороны и увеличением немецких инвестиций в производство украинского вооружения. Немецкая техника помогает спасать людей на местах российских ударов.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Экономикаполитика
Андрей Сибига
Германия
Украина
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