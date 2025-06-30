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Україна зацікавлена у широкій присутності німецького оборонного бізнесу - Сибіга

Київ • УНН

 • 417 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про зацікавленість у широкій присутності німецького оборонного бізнесу. Україна готова ділитися досвідом і посилювати співпрацю для взаємовигідної безпеки.

Україна зацікавлена у широкій присутності німецького оборонного бізнесу - Сибіга

Україна зацікавлена в широкій присутності німецького оборонного бізнесу. Зі свого боку наша держава готова ділитися власним досвідом. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем, повідомляє УНН.

Ми зацікавлені в широкій присутності оборонного бізнесу Німеччини. Це висока якість. Ми зі свого боку готові ділитися нашим досвідом. Це наш внесок у спільну європейську безпеку, у спільну безпеку з Німеччиною 

- повідомив Сибіга.

Глава МЗС додав, що ця співпраця має бути взаємовигідною, а німецький бізнес повинен бачити перспективи розвитку.

Безумовно, таке співробітництво має бути взаємовигідним. На цьому хочу наголосити, тому що бізнес повинен також бачити перспективи розвитку, інвестуючи зараз у час таких ризиків 

- зазначив Сибіга.

Доповнення

Україна та Німеччина працюють над зміцненням української протиповітряної оборони та збільшенням німецьких інвестицій у виробництво українського озброєння. Німецька техніка допомагає рятувати людей на місцях російських ударів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Сибіга Андрій Іванович
Німеччина
Україна
Tesla
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