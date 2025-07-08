Украина вернула еще семерых детей из оккупации. В ОП раскрыли детали

Украине удалось вернуть еще семерых украинских детей с временно оккупированных территорий. Им от 6 до 17 лет. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще семерых украинских детей с временно оккупированных территорий. Их возраст — от 6 до 17 лет. - сообщил Ермак.

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По его словам, семьи проживали под постоянным давлением оккупационных властей — их принудили получить российские документы, запрещали говорить по-украински, угрожали лишить родительских прав и создавали препятствия в доступе к медицинской помощи и свободе передвижения. Сейчас дети и их семьи наконец в безопасности.

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