Украина вернула еще семерых детей из оккупации. В ОП раскрыли детали
Киев • УНН
Украина успешно вернула семерых детей в возрасте от 6 до 17 лет с временно оккупированных территорий. Их семьи находились под давлением оккупационных властей, которые принуждали получать российские документы и угрожали лишением родительских прав.
Украине удалось вернуть еще семерых украинских детей с временно оккупированных территорий. Им от 6 до 17 лет. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще семерых украинских детей с временно оккупированных территорий. Их возраст — от 6 до 17 лет.
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По его словам, семьи проживали под постоянным давлением оккупационных властей — их принудили получить российские документы, запрещали говорить по-украински, угрожали лишить родительских прав и создавали препятствия в доступе к медицинской помощи и свободе передвижения. Сейчас дети и их семьи наконец в безопасности.
В Украину возвращено 1378 депортированных детей - Лубинец02.07.25, 14:52 • 981 просмотр