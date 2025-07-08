Україна повернула ще сімох дітей з окупації. В ОП розкрили деталі

Україні вдалося повернути ще сімох українських дітей з тимчасово окупованих територій. Їм від 6 до 17 років. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще сімох українських дітей з тимчасово окупованих територій. Їхній вік — від 6 до 17 років - повідомив Єрмак.

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За його словами, родини проживали під постійним тиском окупаційної влади — їх примусили отримати російські документи, забороняли говорити українською, погрожували позбавити батьківських прав і створювали перешкоди у доступі до медичної допомоги та свободи пересування. Зараз діти та їхні родини нарешті в безпеці.

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