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Україна повернула ще сімох дітей з окупації. В ОП розкрили деталі

Київ • УНН

 • 341 перегляди

Україна успішно повернула сімох дітей віком від 6 до 17 років з тимчасово окупованих територій. Їхні родини перебували під тиском окупаційної влади, яка примушувала отримувати російські документи та погрожувала позбавленням батьківських прав.

Україна повернула ще сімох дітей з окупації. В ОП розкрили деталі

Україні вдалося повернути ще сімох українських дітей з тимчасово окупованих територій. Їм від 6 до 17 років. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще сімох українських дітей з тимчасово окупованих територій. Їхній вік — від 6 до 17 років 

- повідомив Єрмак.

Додамо

За його словами, родини проживали під постійним тиском окупаційної влади — їх примусили отримати російські документи, забороняли говорити українською, погрожували позбавити батьківських прав і створювали перешкоди у доступі до медичної допомоги та свободи пересування. Зараз діти та їхні родини нарешті в безпеці. 

До України було повернуто 1378 депортованих дітей - Лубінець02.07.25, 14:52 • 981 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Суспільство
Андрій Єрмак
Україна
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