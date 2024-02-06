Украина вернула с ВОТ еще три семьи с четырьмя детьми

Еще три семьи с четырьмя детьми смогли выбрались с временно оккупированной россией территории, сообщил во вторник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Истории семей, выехавших с временно оккупированных территорий, разбивают сердце. Потеря бизнеса, потому что отказались оформлять российский паспорт. Унизительные многочасовые допросы под снайперским прицелом. Постоянный страх, что заберут ребенка, ведь старший сын в ВСУ. Отказ отдавать дочь в российскую школу. Но сегодня эти три семьи с четырьмя детьми на свободной украинской земле - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, сейчас семьи находятся в безопасном месте, с ними работают врачи и психологи.

Он также отметил, что семьи смогли выбраться из оккупированных территорий благодаря организации Save Ukraine.

Дополнение

Накануне УНН сообщал, что еще двух девушек 15 и 16 лет удалось вернуть из оккупированной Херсонщины на подконтрольную Украине территорию.