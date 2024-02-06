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Украина вернула с ВОТ еще три семьи с четырьмя детьми

Украина вернула с ВОТ еще три семьи с четырьмя детьми

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 13:46  •  16287 просмотра

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Еще три семьи с четырьмя детьми были возвращены из оккупированной Херсонской области с помощью организации Save Ukraine после потери бизнеса, допросов и опасений за безопасность детей в условиях российской оккупации.

Еще три семьи с четырьмя детьми  смогли выбрались с временно оккупированной россией территории, сообщил во вторник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Истории семей, выехавших с временно оккупированных территорий, разбивают сердце.  Потеря бизнеса, потому что отказались оформлять российский паспорт. Унизительные многочасовые допросы под снайперским прицелом. Постоянный страх, что заберут ребенка, ведь старший сын в ВСУ. Отказ отдавать дочь в российскую школу. Но сегодня эти три семьи с четырьмя детьми на свободной украинской земле

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, сейчас семьи находятся в безопасном месте, с ними работают врачи и психологи.

Он также отметил, что семьи смогли выбраться из оккупированных территорий благодаря организации Save Ukraine.

Дополнение

Накануне УНН сообщал, что еще двух девушек 15 и 16 лет удалось вернуть из оккупированной Херсонщины на подконтрольную Украине территорию.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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ukrainaУкраина
khersonХерсон
Україна повернула з ТОТ ще три родини з чотирма дітьми
Ukraine returns three more families with four children from TOT
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