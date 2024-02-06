Україна повернула з ТОТ ще три родини з чотирма дітьми
Київ • УНН
Ще три сім'ї з чотирма дітьми були повернуті з окупованої Херсонської області за допомогою організації Save Ukraine після втрати бізнесу, допитів і побоювань за безпеку дітей в умовах російської окупації.
Ще три родини з чотирма дітьми змогли вибралися з тимчасово окупованої росією території, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Історії родин, які виїхали з тимчасово окупованих територій, розбивають серце. Втрата бізнесу, бо відмовилися оформлювати російський паспорт. Принизливі кількагодинні допити під снайперським прицілом. Постійний страх, що заберуть дитину, адже старший син в ЗСУ. Відмова віддавати доньку в російську школу. Але сьогодні ці три родини з чотирма дітьми на вільній українській землі
З його слів, зараз сімʼї знаходяться в безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи.
Він також зазначив, що родини змогли вибратися з окупованих територій завдяки організації Save Ukraine.
Доповнення
Напередодні УНН повідомляв, що ще двох дівчат 15 і 16 років вдалося повернути з окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію.