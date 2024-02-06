Україна повернула з ТОТ ще три родини з чотирма дітьми

Ще три родини з чотирма дітьми змогли вибралися з тимчасово окупованої росією території, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Історії родин, які виїхали з тимчасово окупованих територій, розбивають серце. Втрата бізнесу, бо відмовилися оформлювати російський паспорт. Принизливі кількагодинні допити під снайперським прицілом. Постійний страх, що заберуть дитину, адже старший син в ЗСУ. Відмова віддавати доньку в російську школу. Але сьогодні ці три родини з чотирма дітьми на вільній українській землі