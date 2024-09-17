Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командованием Воздушных сил, во время которого обсуждалось понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировки украинских пилотов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

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Провел совещание по нашему флоту F-16. Вместе с командованием Воздушных сил. Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировки наших пилотов. Все задачи для Воздушных сил Украины, для Министерства обороны Украины определены - сказал Зеленский.

Напомним

Министр обороны Дании подтвердил, что следующая поставка самолетов F-16 в Украину состоится до конца 2024 года. Точное количество и дата поставки не разглашаются из соображений безопасности.