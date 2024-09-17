Україна прагне збільшити кількість бойових літаків та пришвидшити тренування пілотів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командуванням Повітряних сил, під час якої було обговорено розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування українських пілотів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

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Провів нараду щодо нашого флоту F-16. Разом із командуванням Повітряних сил. Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені