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Україна прагне збільшити кількість бойових літаків та пришвидшити тренування пілотів - Зеленський

Київ • УНН

 • 18113 перегляди

Президент України провів нараду з командуванням Повітряних сил щодо збільшення кількості F-16 та прискорення підготовки пілотів. Данія підтвердила постачання наступної партії F-16 до кінця 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командуванням Повітряних сил, під час якої було обговорено розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування українських пілотів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Провів нараду щодо нашого флоту F-16. Разом із командуванням Повітряних сил. Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені

 - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Міністр оборони Данії підтвердив, що наступне постачання літаків F-16 в Україну відбудеться до кінця 2024 року. Точна кількість та дата поставки не розголошуються з міркувань безпеки.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
daniiaДанія
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