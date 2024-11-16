Украина сыграла вничью с Грузией в матче Лиги наций: как изменилась ситуация в группе
Киев • УНН
Матч между сборными Украины и Грузии в Лиге наций завершился со счетом 1:1. Автогол Кверквелии на 7-й минуте и гол Микаутадзе на 76-й минуте определили исход встречи.
Сборная Украины со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Грузии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась на стадионе Adjarabet Arena в Батуми, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
На 7-й минуте грузинская команда пропустила автогол: защитник Соломон Кверквелия неудачно сыграл в своей штрафной площадке после передачи Михаила Мудрика. На 76-й минуте Георгий Микаутадзе сравнял счет.
Перед началом игры в Батуми начался ливень. Чтобы сохранить поле в хорошем состоянии, газон покрыли специальной пленкой, а работники стадиона вручную сгребали воду за пределы поля.
Вместе с Грузией и Украиной в группе 1 дивизиона B выступают команды Албании и Чехии.
В параллельной встрече группы Албания и Чехия играют сегодня вечером в Тиране.
Заключительный матч группы Грузия проведет 19 ноября в Оломоуце против Чехии.
Сейчас у грузинской команды 7 очков. Столько же у Чехии. Албания имеет 6 баллов, Украина - 5, и она практически теряет шансы на лидерство в группе.
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