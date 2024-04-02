Украина, Румыния и Молдова договорились о трехстороннем сотрудничестве

Дмитрий Кулеба провел в Гааге переговоры с министром иностранных дел Румынии Луминицой Одобеску. Глава МИД Украины отметил насущную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, передает УНН.

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Когда Украина будет способна надежно противостоять российскому воздушному террору, обе наши страны будут чувствовать себя значительно безопаснее подчеркнул министр Кулеба.

Министры договорились усилить трехстороннее сотрудничество между Украиной, Румынией и Молдовой в ответ на попытки России дестабилизировать регион.

Также стороны обсудили ряд двусторонних вопросов и скоординировали будущие контакты на всех уровнях.

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