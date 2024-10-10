Украина реализует программу развития 1 ГВт распределенной генерации до конца года - Минэнерго
Киев • УНН
До конца 2024 года Украина получит необходимое оборудование для 1 ГВт распределенной генерации.
Украина до конца года получит оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.
Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети. Не все оборудование, которое поступит в страну, энергетики технически успеют подключить к сетям, однако в планах до конца года установить не менее 1 ГВт,
Детали
Отмечается, что к развитию распределенной генерации привлечены как частные компании, так и предприятия государственной формы собственности.
В Минэнерго также подчеркнули, что Правительство создало все инвестиционные условия и максимально упростило разрешительные процедуры для ускоренного развития распределенной генерации.
Напомним
Президент Владимир Зеленский в Берлине во время выступления на международной Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2024) заявил, что Украина имеет четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации уже в этом году.