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Украина реализует программу развития 1 ГВт распределенной генерации до конца года - Минэнерго

Украина реализует программу развития 1 ГВт распределенной генерации до конца года - Минэнерго

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 20:46  •  933 просмотра

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До конца 2024 года Украина получит необходимое оборудование для 1 ГВт распределенной генерации.

Украина до конца года  получит  оборудование, которое обеспечит дополнительные мощности распределенной генерации более чем на 1 ГВт. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.

Энергетики делают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки смонтировать и подключить оборудование к сети. Не все оборудование, которое поступит в страну, энергетики технически успеют подключить к сетям, однако в планах до конца года установить не менее 1 ГВт,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что к развитию распределенной  генерации привлечены как частные компании, так и предприятия государственной формы собственности.

В Минэнерго также подчеркнули, что Правительство создало все инвестиционные условия и максимально упростило разрешительные процедуры для ускоренного  развития распределенной генерации.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в Берлине во время выступления на международной Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2024) заявил, что Украина имеет четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации уже в этом году.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Экономикаполитика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
berlinБерлин