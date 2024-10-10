Україна реалізує програму розбудови 1 ГВт розподіленої генерації до кінця року - Міненерго
Київ • УНН
До кінця 2024 року Україна отримає необхідне обладнання для 1 ГВт розподіленої генерації.
Україна до кінця року отримає обладнання, що забезпечить додаткові потужності розподіленої генерації більш ніж на 1 ГВт. Про це заявили в Міністерстві енергетики України, передає УНН.
Енергетики роблять усе можливе, щоб у максимально стислі терміни змонтувати і підключити обладнання до мережі. Не все обладнання, що надійде до країни, енергетики технічно встигнуть підключити до мереж, однак у планах до кінця року встановити не менше 1 ГВт,
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Зазначається, що до розвитку розподіленої генерації залучені як приватні компанії, так і підприємства державної форми власності.
У Міненерго також підкреслили, що Уряд створив усі інвестиційні умови і максимально спростив дозвільні процедури для прискореної розбудови розподіленої генерації.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський у Берліні під час виступу на міжнародній Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2024) заявив, що Україна має чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації вже цього року.