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Україна реалізує програму розбудови 1 ГВт розподіленої генерації до кінця року - Міненерго

Україна реалізує програму розбудови 1 ГВт розподіленої генерації до кінця року - Міненерго

Київ • УНН

 • 18550 перегляди

До кінця 2024 року Україна отримає необхідне обладнання для 1 ГВт розподіленої генерації.

Україна до кінця року  отримає  обладнання, що забезпечить додаткові потужності розподіленої генерації більш ніж на 1 ГВт. Про це заявили в Міністерстві енергетики України, передає УНН.

Енергетики роблять усе можливе, щоб у максимально стислі терміни змонтувати і підключити обладнання до мережі. Не все обладнання, що надійде до країни, енергетики технічно встигнуть підключити до мереж, однак у планах до кінця року встановити не менше 1 ГВт,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що до розвитку розподіленої  генерації залучені як приватні компанії, так і підприємства державної форми власності.

У Міненерго також підкреслили, що Уряд створив усі інвестиційні умови і максимально спростив дозвільні процедури для прискореної  розбудови розподіленої генерації.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський у Берліні під час виступу на міжнародній Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2024) заявив, що Україна має чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації вже цього року.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
berlinБерлін

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