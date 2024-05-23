Украина подпишет меморандум о содействии торговым и инвестиционным отношениям с Коста-Рикой

Торгово-экономические отношения между Украиной и Коста-Рикой имеют значительный потенциал для роста, в частности из-за увеличения объемов и диверсификации торговли. Сейчас завершается подготовка к подписанию Меморандума о взаимопонимании по содействию торговым и инвестиционным отношениям между двумя странами. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Коста-Рика до полномасштабного российского вторжения была в топе крупнейших торговых партнеров Украины в Латинской Америке. Мы активно экспортировали в страну железо и сталь. Обе наши страны заинтересованы в восстановлении темпов и объемов экспорта украинской продукции на рынок Коста-Рики. Создадим совместную рабочую группу для усиления торговли, которая, я искренне надеюсь, в будущем сможет стать базой для начала работы над Соглашением о свободной торговле между нашими странами - сказала первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время онлайн-встречи с министром внешней торговли Республики Коста-Рика Мануэлем Риверою.

Детали

Первый вице-премьер-министр отметила, что Украина заинтересована в проведении бизнес-форума для укрепления связей между бизнесами двух стран. Она также подчеркнула важность поддержки Коста-Рики в процессе присоединения Украины к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Программа ОЭСР для Украины, подписанная в июне 2023 года, направлена на поддержку реформ и восстановления страны, и Коста-Рика активно поддерживала предоставление Украине членства в организации, став членом ОЭСР в 2021 году. Обсуждалась также подготовка к Глобальному саммиту мира, инициированному Президентом Украины Владимиром Зеленским, и Юлия Свириденко пригласила Коста-Рику присоединиться к этому мероприятию.

Я благодарна партнерам за то, что Коста-Рика будет представлена на первом Глобальном саммите мира. Во время мероприятия мы сосредоточим внимание на вопросах глобального значения: радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, гуманитарном направлении. Эти пункты Формулы мира - общий интерес всех демократических стран мира - добавила Свириденко.

Напомним

Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонном секторе, включая создание совместных оборонных предприятий, закупку артиллерийских боеприпасов и пороха, а также предоставление Аргентиной помощи Украине в восстановлении инфраструктуры.