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Україна підпише меморандум про сприяння торговельним та інвестиційним відносинам з Коста-Рикою

Україна підпише меморандум про сприяння торговельним та інвестиційним відносинам з Коста-Рикою

Київ • УНН

 • 17182 перегляди

Україна та Коста-Рика обговорили зміцнення торговельно-економічних зв'язків, включаючи підготовку до підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо сприяння торгівлі та інвестиціям, створення спільної робочої групи та перспективи майбутньої угоди про вільну торгівлю.

Торговельно-економічні відносини між Україною та Коста-Рикою мають значний потенціал для зростання, зокрема через збільшення обсягів і диверсифікацію торгівлі. Наразі завершується підготовка до підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо сприяння торговельним та інвестиційним відносинам між двома країнами. Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Коста-Рика до повномасштабного російського вторгнення була у топі найбільших торгових партнерів України у Латинській Америці. Ми активно експортували в країну залізо і сталь. Обидві наші країни зацікавлені у відновленні темпів та обсягів експорту української продукції на ринок Коста-Рики. Створимо спільну робочу групу для посилення торгівлі, яка, я щиро сподіваюся, у майбутньому зможе стати базою для початку роботи над Угодою про вільну торгівлю між нашими країнами 

- сказала перша віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко під час онлайн-зустрічі з міністром зовнішньої торгівлі Республіки Коста-Рика Мануелем Ріверою.

Деталі

Перший віцепрем’єр-міністр зазначила, що Україна зацікавлена в проведенні бізнес-форуму для зміцнення зв'язків між бізнесами двох країн. Вона також підкреслила важливість підтримки Коста-Рики в процесі приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Програма ОЕСР для України, підписана в червні 2023 року, спрямована на підтримку реформ та відбудови країни, і Коста-Рика активно підтримувала надання Україні членства в організації, ставши членом ОЕСР у 2021 році. Обговорювалася також підготовка до Глобального саміту миру, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським, і Юлія Свириденко запросила Коста-Рику долучитися до цього заходу.

Я вдячна партнерам за те, що Коста-Рика буде представлена на першому Глобальному саміті миру. Під час заходу ми зосередимо увагу на питаннях глобального значення: радіаційній та ядерній безпеці, продовольчій безпеці, гуманітарному напрямі. Ці пункти Формули миру - спільний інтерес усіх демократичних країн світу

 - додала Свириденко.

Нагадаємо

Україна та Аргентина обговорюють можливості поглиблення співпраці в оборонному секторі, включаючи створення спільних оборонних підприємств, закупівлю артилерійських боєприпасів та пороху, а також надання Аргентиною допомоги Україні у відновленні інфраструктури.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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