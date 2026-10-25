Украина перешла на зимнее время: часы перевели на час назад

В ночь с 24 на 25 октября Украина перешла на зимнее время. В 04:00 часы были переведены на один час назад, сообщает УНН.

Детали

Правила перехода весной на летнее время и возвращения осенью к зимнему времени зафиксированы постановлением Кабинета министров №509 от 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Переход на зимнее время — это:

«дополнительный» час для сна;

возможность постепенно адаптироваться к новому сезону;

повод пересмотреть свой ежедневный график.

Врачи отмечают, что у некоторых людей в первые дни после перехода на зимнее время могут возникать сонливость, усталость, раздражительность, снижение концентрации внимания или трудности с засыпанием.

Напомним

Изменение режима может вызвать стресс и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Есть ли сейчас в этом необходимость и влияет ли перевод часов на здоровье.

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