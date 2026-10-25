Україна перейшла на зимовий час: годинники перевели на годину назад

У ніч із 24 на 25 жовтня Україна перейшла на зимовий час. О 04:00 годинники було переведено на одну годину назад, повідомляє УНН.

Деталі

Правила переходу навесні на літній час і повернення восени до зимового - зафіксовані постановою Кабінету міністрів №509 від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Перехід на зимовий час це:

"додаткова" година для сну;

можливість поступово адаптуватися до нового сезону;

нагода для того, щоб переглянути свій щоденний графік.

Лікарі зазначають, що в декого у перші дні після переходу на зимовий час можуть виникати сонливість, втома, дратівливість, зниження концентрації уваги або труднощі із засинанням.

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Зміна режиму може викликати стрес та загострення серцево-судинних захворювань. Чи є зараз у цьому необхідність та чи впливає переведення годинників на здоров’я.

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