Україна перейшла на зимовий час: годинники перевели на годину назад
Київ • УНН
У ніч із 24 на 25 жовтня Україна перевела годинники на годину назад. Лікарі попереджають про можливі втому, сонливість і проблеми зі сном.
У ніч із 24 на 25 жовтня Україна перейшла на зимовий час. О 04:00 годинники було переведено на одну годину назад, повідомляє УНН.
Деталі
Правила переходу навесні на літній час і повернення восени до зимового - зафіксовані постановою Кабінету міністрів №509 від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".
Перехід на зимовий час це:
- "додаткова" година для сну;
- можливість поступово адаптуватися до нового сезону;
- нагода для того, щоб переглянути свій щоденний графік.
Лікарі зазначають, що в декого у перші дні після переходу на зимовий час можуть виникати сонливість, втома, дратівливість, зниження концентрації уваги або труднощі із засинанням.
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Укрзалізниця нагадала про перехід на зимовий час: що варто знати пасажирам24.10.26, 17:38 • 10468 переглядiв