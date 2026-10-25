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Україна перейшла на зимовий час: годинники перевели на годину назад
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The New York Times

Україна перейшла на зимовий час: годинники перевели на годину назад

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У ніч із 24 на 25 жовтня Україна перевела годинники на годину назад. Лікарі попереджають про можливі втому, сонливість і проблеми зі сном.

Україна перейшла на зимовий час: годинники перевели на годину назад

У ніч із 24 на 25 жовтня Україна перейшла на зимовий час. О 04:00 годинники було переведено на одну годину назад, повідомляє УНН.

Деталі

Правила переходу навесні на літній час і повернення восени до зимового - зафіксовані постановою Кабінету міністрів №509 від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Перехід на зимовий час це:

  • "додаткова" година для сну;
    • можливість поступово адаптуватися до нового сезону;
      • нагода для того, щоб переглянути свій щоденний графік.

        Лікарі зазначають, що в декого у перші дні після переходу на зимовий час можуть виникати сонливість, втома, дратівливість, зниження концентрації уваги або труднощі із засинанням.

        Нагадаємо

        Зміна режиму може викликати стрес та загострення серцево-судинних захворювань.  Чи є зараз у цьому необхідність та чи впливає переведення годинників на здоров’я.

        Укрзалізниця нагадала про перехід на зимовий час: що варто знати пасажирам24.10.26, 17:38 • 10468 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

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