Украина передала Турции списки тяжелобольных крымских политзаключенных - омбудсмен

Украина передала списки тяжелобольных крымских политзаключенных, чтобы Турция могла способствовать в получении ими медицинской помощи и в дальнейших действиях по их освобождению. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

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По словам Лубинца, представитель по правам жителей АР Крым и города Севастополя Эльвин Кадыров принял участие в десятой ежегодной конференции по правам национальных меньшинств в Турции.

Во время общения с чиновниками, Эльвин Кадыров рассказал о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму, которые совершает Россия. В частности - о нарушении свободы слова и запрете мирных собраний, репрессиях в отношении крымских татар в области изучения родного языка и многочисленных безосновательных арестах по политическим и религиозным мотивам.

«... отметил, что россияне продолжают пытать незаконно осужденных граждан Украины, а также не оказывают надлежащую медицинскую помощь заключенным, в результате чего в российских застенках погибли уже двое крымских политзаключенных.

Эльвин Кадыров отметил, что на сегодня остро нуждаются в медицинской помощи более 40 незаконно осужденных граждан Украины, большинство из которых - представители коренного крымскотатарского народа», - добавил Лубинец.

В завершение участникам встреч Кадыров предоставил списки тяжелобольных крымских политзаключенных, чтобы Турецкая Республика могла способствовать в получении ими медицинской помощи и в дальнейших действиях по их освобождению, резюмировал омбудсмен.

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