Турецкий омбудсмен получил разрешение посетить украинских военнопленных в рф
Киев • УНН
россия согласовала визит турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча в места содержания украинских пленных. Дата визита пока неизвестна, а в плену находится по меньшей мере 115 тяжелобольных украинцев.
россия согласовала визит турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча к местам, где удерживают украинских пленных. Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, передает УНН.
"... россия по-прежнему не соблюдает Женевские конвенции. Мы это видим по тому состоянию, в котором возвращаются домой воины после плена. Однако наконец стало известно, что рф согласовала визит Главному Омбудсману Турции Шерефу Малкочу, который, как и в Украине, посетит места, где содержатся военнопленные. Дата его визита пока остается неизвестной", - сообщил Лубинец.
Украинские военнопленные подвергаются пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена - отчет ООН2 октября 2024, 14:40 • 14979 просмотров
Напомним
Согласно информации из открытых источников, в российском плену находится около 115 тяжелобольных и тяжелораненых, однако эта цифра может быть не окончательной.