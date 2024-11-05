Турецкий омбудсмен получил разрешение посетить украинских военнопленных в рф

ukenru
Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 61795 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 92871 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 123290 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 144950 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 143095 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 138435 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 180913 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 123916 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 148404 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 152195 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 125310 просмотра
Предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить льготные кредиты: Кабмин принял решение

Предприятия, которые Минстратегпром признает критически важными, смогут получить льготные кредиты: Кабмин принял решение

11:49 • 40515 просмотра
В курской области произошли первые боевые столкновения с войсками КНДР - СМИ

В курской области произошли первые боевые столкновения с войсками КНДР - СМИ

12:06 • 50928 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 102292 просмотра
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 91373 просмотра
публикации
Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

Руководительница АРМА Дума снова напомнила, благодаря кому началась борьба с коррупцией в МСЭК еще в 2020 году

14:58 • 91373 просмотра
Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

Елена и Юлия Соседки признаны потерпевшими по делу главного юриста НБУ: нанесенный ущерб становится очевидным

13:46 • 102292 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 125310 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

4 ноября 2024, 13:45 • 148384 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

4 ноября 2024, 09:04 • 180913 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 118695 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 124599 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 144043 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 148454 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 126579 просмотра
Актуальное
Турецкий омбудсмен получил разрешение посетить украинских военнопленных в рф

Турецкий омбудсмен получил разрешение посетить украинских военнопленных в рф

Киев  •  УНН

19:58 • 2220 просмотра

Read in English

россия согласовала визит турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча в места содержания украинских пленных. Дата визита пока неизвестна, а в плену находится по меньшей мере 115 тяжелобольных украинцев.

россия согласовала визит турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча к местам, где удерживают украинских пленных. Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, передает УНН.

"... россия по-прежнему не соблюдает Женевские конвенции. Мы это видим по тому состоянию, в котором возвращаются домой воины после плена. Однако наконец стало известно, что рф согласовала визит Главному Омбудсману Турции Шерефу Малкочу, который, как и в Украине, посетит места, где содержатся военнопленные. Дата его визита пока остается неизвестной", - сообщил Лубинец.

Украинские военнопленные подвергаются пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена - отчет ООН2 октября 2024, 14:40 • 14979 просмотров

Напомним

Согласно информации из открытых источников, в российском плену находится около 115 тяжелобольных и тяжелораненых, однако эта цифра может быть не окончательной.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина