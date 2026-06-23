Украина передала ОЭСР обновленную заявку на членство - Зеленский
Киев • УНН
Украина передала ОЭСР обновленную заявку на членство. Президент Зеленский надеется получить статус кандидата осенью.
Официальный Киев передал Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) официальную обновленную заявку на членство. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генеральным секретарем организации Матиасом Корманом, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, членство Украины в ОЭСР важно для нашего государства, а передача обновленной заявки стала очередным шагом на этом пути.
Премьер-министр передала ОЭСР официальную обновленную заявку Украины на членство. Надеемся получить статус страны-кандидата уже этой осенью. Следующий этап — дорожная карта к членству в ОЭСР
Во время встречи Зеленский и Корман обсудили дальнейшее продвижение Украины к членству в организации, а также прогресс государства на пути европейской интеграции.
Особое внимание уделили внедрению реформ, необходимых для быстрого продвижения Украины к членству в ЕС. Также речь шла о реализации финансового пакета поддержки от Евросоюза, усилении санкционного давления на россию и контактах с международными партнерами.
Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Матиаса Кормана и ОЭСР за поддержку Украины.
Благодарен Матиасу Корману и ОЭСР за поддержку нашего народа на пути реформ и достижения мира
Напомним
Год назад Украина на уровне правительства задекларировала стремление присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития уже в 2026 году.