Украина передала ОЭСР обновленную заявку на членство - Зеленский

Официальный Киев передал Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) официальную обновленную заявку на членство. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генеральным секретарем организации Матиасом Корманом, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, членство Украины в ОЭСР важно для нашего государства, а передача обновленной заявки стала очередным шагом на этом пути.

Премьер-министр передала ОЭСР официальную обновленную заявку Украины на членство. Надеемся получить статус страны-кандидата уже этой осенью. Следующий этап — дорожная карта к членству в ОЭСР - сообщил президент.

Во время встречи Зеленский и Корман обсудили дальнейшее продвижение Украины к членству в организации, а также прогресс государства на пути европейской интеграции.

Особое внимание уделили внедрению реформ, необходимых для быстрого продвижения Украины к членству в ЕС. Также речь шла о реализации финансового пакета поддержки от Евросоюза, усилении санкционного давления на россию и контактах с международными партнерами.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Матиаса Кормана и ОЭСР за поддержку Украины.

Благодарен Матиасу Корману и ОЭСР за поддержку нашего народа на пути реформ и достижения мира - отметил глава государства.

Напомним

Год назад Украина на уровне правительства задекларировала стремление присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития уже в 2026 году.