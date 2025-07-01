Шмигаль - генсеку ОЕСР: очікуємо на приєднання України у 2026 році
Київ • УНН
Україна прагне приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку у 2026 році. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з Генсеком ОЕСР Матіасом Корманном, обговоривши структурні зміни та реформи для членства.
Україна прагне інтегруватися до Організації економічного співробітництва та розвитку вже наступного року. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з Генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном, передає УНН.
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Сторони обговорили структурні зміни, які здійснює Україна на шляху до членства в Організації. Денис Шмигаль подякував за високу оцінку досягнутого прогресу та за допомогу в імплементації реформ.
"Це сприятиме відбудові, залученню інвестицій, а також пришвидшить євроінтеграційні процеси", — підкреслив Прем’єр-міністр.
Він висловив впевненість, що наша держава разом з ОЕСР зможемо гідно відповісти на всі виклики сьогодення.
Шмигаль та генсек ОЕСР обговорили посилення співпраці для інтеграції України в Організацію03.06.25, 19:17 • 2927 переглядiв