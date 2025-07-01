Шмыгаль – генсеку ОЭСР: ожидаем присоединения Украины в 2026 году
Киев • УНН
Украина стремится к присоединению к Организации экономического сотрудничества и развития в 2026 году. Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с Генсеком ОЭСР Матиасом Корманном, обсудив структурные изменения и реформы для членства.
Украина стремится интегрироваться в Организацию экономического сотрудничества и развития уже в следующем году. Это подчеркнул Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с Генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном, передает УНН.
Присоединение к клубу развитых государств остается неизменным приоритетом Украины. Ожидаем, что это произойдет в 2026 году
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Стороны обсудили структурные изменения, которые осуществляет Украина на пути к членству в Организации. Денис Шмыгаль поблагодарил за высокую оценку достигнутого прогресса и за помощь в имплементации реформ.
"Это будет способствовать восстановлению, привлечению инвестиций, а также ускорит евроинтеграционные процессы", — подчеркнул Премьер-министр.
Он выразил уверенность, что наше государство вместе с ОЭСР сможет достойно ответить на все вызовы современности.
Шмыгаль и генсек ОЭСР обсудили усиление сотрудничества для интеграции Украины в Организацию03.06.25, 19:17 • 2927 просмотров