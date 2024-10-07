Украина надеется на присоединение Словакии к декларации G7 по поддержке и безопасности соглашения

Украина надеется на присоединение Словакии к декларации G7 относительно в том числе заключения двустороннего соглашения по безопасности и предложила взять патронат над одним из регионов Украины, сообщили в МИД по итогам переговоров министра иностранных дел Андрея Сибиги со словацким коллегой Юраем Бланаром, пишет УНН.

Детали

Андрей Сибига провел переговоры со словацким коллегой Юраем Бланаром на Закарпатье. Стороны, как отмечается, обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в частности дальнейшей поддержки Украины в условиях российской агрессии, участия Словакии в Формуле мира и подготовке ко второму Глобальному саммиту мира.

"Андрей Сибига подчеркнул, что Украина надеется на присоединение Словакии к Декларации "Группы семи" по поддержке Украины и заключению двустороннего соглашения по безопасности. Он предложил Словакии взять патронат над одним из регионов Украины в контексте восстановления, развития торговли и инвестиций", - сообщили в МИД.

Министры, как отмечается, уделили особое внимание вопросам помощи в сфере гуманитарного разминирования в контексте реализации пункта 8 Формулы мира "Экологическая безопасность".

"Спасибо Словакии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, готовность развивать политический диалог и взаимовыгодные экономические проекты, оказывать помощь в сфере гуманитарного разминирования", - отметил глава МИД Украины.

Украина и Словакия готовят совместные проекты в энергетике, транспорте и инфраструктуре - Шмыгаль