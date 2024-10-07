Україна сподівається на приєднання Словаччини до декларації G7 щодо підтримки і безпекової угоди
Київ • УНН
МЗС України сподівається на приєднання Словаччини до декларації G7 щодо підтримки України та безпекової угоди. Андрій Сибіга запропонував словацькому колезі взяти патронат над одним з регіонів України.
Україна сподівається на приєднання Словаччини до декларації G7 щодо у тому числі укладення двосторонньої безпекової угоди та запропонувала взяти патронат над одним з регіонів України, повідомили у МЗС за підсумками переговорів міністра закордонних справ Андрія Сибіги зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, пише УНН.
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Андрій Сибіга провів переговори з словацьким колегою Юраєм Бланаром на Закарпатті. Сторони, як зазначається, обговорили ключові питання двостороннього порядку денного, зокрема подальшої підтримки України в умовах російської агресії, участі Словаччини у Формулі миру та підготовці до другого Глобального саміту миру.
"Андрій Сибіга підкреслив, що Україна сподівається на приєднання Словаччини до Декларації "Групи семи" щодо підтримки України та укладення двосторонньої безпекової угоди. Він запропонував Словаччині взяти патронат над одним з регіонів України в контексті відновлення, розвитку торгівлі та інвестицій", - повідомили у МЗС.
Міністри, як зазначається, приділили окрему увагу питанням допомоги у сфері гуманітарного розмінування у контексті реалізації пункту 8 Формули миру "Екологічна безпека".
"Дякуємо Словаччині за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, готовність розвивати політичний діалог і взаємовигідні економічні проєкти, надавати допомогу у сфері гуманітарного розмінування", - зазначив очільник МЗС України.
Україна та Словаччина готують спільні проєкти в енергетиці, транспорті та інфраструктурі - Шмигаль07.10.24, 14:16 • 12401 перегляд