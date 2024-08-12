Украина контролирует районы в курской области, из которых российская армия наносила удары по Сумской области - Зеленский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  125463 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  125674 просмотра
В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

  •  101046 просмотра
Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

  •  102912 просмотра
В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

  •  92559 просмотра
публикации
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

  •  24443 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  45283 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  125674 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  125463 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  268174 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

  •  3820 просмотра
Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

  •  49383 просмотра
12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

  •  87665 просмотра
День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

11 августа 2024, 03:03  •  114610 просмотра
Третий "Аватар" получил официальное название и лого

Третий "Аватар" получил официальное название и лого

11 августа 2024, 00:45  •  107015 просмотра
Актуальное
Украина контролирует районы в курской области, из которых российская армия наносила удары по Сумской области - Зеленский

Украина контролирует районы в курской области, из которых российская армия наносила удары по Сумской области - Зеленский

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 17:10  •  666 просмотра

Read in English

Главком ВСУ Сырский доложил о контроле над 1000 км кв. в курской области рф. Это районы, из которых россия обстреливала Сумщину, нанеся 2100 ударов с 1 июня.

На заседании Ставки Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ контролирует около тысячи квадратных километров в курской области, это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по Сумщине, которых только с 1 июня было 2100. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

"Провел Ставку, был доклад и Главкома Сырского по фронту и всем ключевым оборонительным направлениям, а также по операции в курской области. Генерал Сырский доложил, что контролируются около тысячи квадратных километров в курской области. Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумщине. По состоянию на сегодня и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции - это чисто вопрос безопасности для Украины, освобождение приграничья от российских военных", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир собрал Ставку Верховного главнокомандующего. Руководство Украины обсудило ситуацию на фронте и наступательную операцию в курской области.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
sumyСумы
polshaПольша
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
  •  24443 просмотра

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
  •  40808 просмотра

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

Эксклюзив
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
  •  37733 просмотра

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

Эксклюзив
Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов
  •  42326 просмотра

Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов

Эксклюзив
Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА
  •  47066 просмотра

Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА

Эксклюзив
Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник
  •  87549 просмотра

Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник

Эксклюзив
Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога
  •  84587 просмотра

Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога

Эксклюзив
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
  •  100260 просмотра

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями
11 августа 2024, 11:20  •  114919 просмотра

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024
10 августа 2024, 20:08  •  127369 просмотра

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024

Популярные

В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

  •  92559 просмотра
Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

  •  102912 просмотра
В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

  •  101046 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  125674 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  125463 просмотра

Публикации

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

  •  24443 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  45283 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  125674 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  125463 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  268174 просмотра

Война

Зеленский поручил ГУР, СБУ и МВД максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных

Зеленский поручил ГУР, СБУ и МВД максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных

  •  0 просмотра
Делегации Минобороны Украины и Германии обсудили ремонт техники и потребности и перспективы ВСУ

Делегации Минобороны Украины и Германии обсудили ремонт техники и потребности и перспективы ВСУ

  •  688 просмотра
Украина контролирует районы в курской области, из которых российская армия наносила удары по Сумской области - Зеленский

Украина контролирует районы в курской области, из которых российская армия наносила удары по Сумской области - Зеленский

  •  1015 просмотра
Оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области: двое погибших, один раненый

Оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области: двое погибших, один раненый

  •  5392 просмотра
Херсон под огнем оккупантов, раздаются взрывы

Херсон под огнем оккупантов, раздаются взрывы

  •  8550 просмотра

политика

Зеленский поручил ГУР, СБУ и МВД максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных

Зеленский поручил ГУР, СБУ и МВД максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных

  •  0 просмотра
Делегации Минобороны Украины и Германии обсудили ремонт техники и потребности и перспективы ВСУ

Делегации Минобороны Украины и Германии обсудили ремонт техники и потребности и перспективы ВСУ

  •  688 просмотра
Украина контролирует районы в курской области, из которых российская армия наносила удары по Сумской области - Зеленский

Украина контролирует районы в курской области, из которых российская армия наносила удары по Сумской области - Зеленский

  •  1015 просмотра
Взятка в полмиллиона долларов: экс-заместителя министра энергетики отправили под стражу с залогом в 25 млн грн

Взятка в полмиллиона долларов: экс-заместителя министра энергетики отправили под стражу с залогом в 25 млн грн

  •  4255 просмотра
Жилье, собственное дело, образовательные гранты: Зеленский анонсировал новые программы поддержки молодежи

Жилье, собственное дело, образовательные гранты: Зеленский анонсировал новые программы поддержки молодежи

  •  9971 просмотра

Война

Зеленский поручил ГУР, СБУ и МВД максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных

Зеленский поручил ГУР, СБУ и МВД максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных

  •  0 просмотра
Делегации Минобороны Украины и Германии обсудили ремонт техники и потребности и перспективы ВСУ

Делегации Минобороны Украины и Германии обсудили ремонт техники и потребности и перспективы ВСУ

  •  688 просмотра
Украина контролирует районы в курской области, из которых российская армия наносила удары по Сумской области - Зеленский

Украина контролирует районы в курской области, из которых российская армия наносила удары по Сумской области - Зеленский

  •  1015 просмотра
Оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области: двое погибших, один раненый

Оккупанты продолжают наносить удары по Донецкой области: двое погибших, один раненый

  •  5392 просмотра
Херсон под огнем оккупантов, раздаются взрывы

Херсон под огнем оккупантов, раздаются взрывы

  •  8550 просмотра

политика

Зеленский поручил ГУР, СБУ и МВД максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных

Зеленский поручил ГУР, СБУ и МВД максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных

  •  0 просмотра
Делегации Минобороны Украины и Германии обсудили ремонт техники и потребности и перспективы ВСУ

Делегации Минобороны Украины и Германии обсудили ремонт техники и потребности и перспективы ВСУ

  •  688 просмотра
Украина контролирует районы в курской области, из которых российская армия наносила удары по Сумской области - Зеленский

Украина контролирует районы в курской области, из которых российская армия наносила удары по Сумской области - Зеленский

  •  1015 просмотра
Взятка в полмиллиона долларов: экс-заместителя министра энергетики отправили под стражу с залогом в 25 млн грн

Взятка в полмиллиона долларов: экс-заместителя министра энергетики отправили под стражу с залогом в 25 млн грн

  •  4255 просмотра
Жилье, собственное дело, образовательные гранты: Зеленский анонсировал новые программы поддержки молодежи

Жилье, собственное дело, образовательные гранты: Зеленский анонсировал новые программы поддержки молодежи

  •  9971 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  138339 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  140280 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  151805 просмотра

Экономика

Жилье, собственное дело, образовательные гранты: Зеленский анонсировал новые программы поддержки молодежи

Жилье, собственное дело, образовательные гранты: Зеленский анонсировал новые программы поддержки молодежи

  •  9971 просмотра
Завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

Завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

  •  6761 просмотра
Из-за постоянных ракетных атак рф европейские трейдеры избегают украинских газохранилищ - Financial Times

Из-за постоянных ракетных атак рф европейские трейдеры избегают украинских газохранилищ - Financial Times

  •  15026 просмотра
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
Эксклюзив

  •  37776 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  45329 просмотра

Киев

Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом

Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом

  •  10702 просмотра
Поймали на "горячем": злоумышленница, которая похищала ценные вещи под видом уборки квартир, задержана правоохранителями

Поймали на "горячем": злоумышленница, которая похищала ценные вещи под видом уборки квартир, задержана правоохранителями

  •  14669 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

11 августа 2024, 06:52  •  101907 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

10 августа 2024, 21:37  •  110475 просмотра
25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

9 августа 2024, 16:03  •  73999 просмотра