Украина контролирует районы в курской области, из которых российская армия наносила удары по Сумской области - Зеленский

На заседании Ставки Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ контролирует около тысячи квадратных километров в курской области, это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по Сумщине, которых только с 1 июня было 2100. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

"Провел Ставку, был доклад и Главкома Сырского по фронту и всем ключевым оборонительным направлениям, а также по операции в курской области. Генерал Сырский доложил, что контролируются около тысячи квадратных километров в курской области. Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по нашей Сумщине. По состоянию на сегодня и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции - это чисто вопрос безопасности для Украины, освобождение приграничья от российских военных", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир собрал Ставку Верховного главнокомандующего. Руководство Украины обсудило ситуацию на фронте и наступательную операцию в курской области.