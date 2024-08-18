Украина избавит церковь от московского влияния и спецслужб рф - Ермак

Для России церковь всегда была инструментом силовиков и спецслужб. поэтому Киев сделает все, чтобы нивелировать влияние рф на регилию в Украине Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Церковь в Украине будет лишена московского влияния. Еще с советских времен церковь в России и для России - это территория и уши их спецслужб. Россия сегодня является страной, которая разрушает храмы в Украине. Для них не существует Бога, не существует веры. Это ширма для убийств и насилия - заявил Ермак.

Он также подчеркнул недопустимость угроз и запугиваний со стороны тех, кто готов защищать влияние московской церкви.

Зеленський обговорив з Радою церков законопроект про заборону УПЦ МП

Когда в Украине сегодня находятся те, которые готовы защищать влияние московской церкви, бить людей, угрожать им в соцсетях, имея статус народного депутата, то это не нормально. И это не о свободе, а о чем-то другом. Не стоит такого делать - наше общество прошло уже все тесты на единство. Церковного раскола здесь не будет. И угроз также - говорится в заметке руководителя Офиса президента.

Напомним,

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законодательную инициативу Президента Владимира Зеленского по запрету деятельности религиозных организаций, связанных со страной-агрессором.