Украина имеет с большинством стран ЕС джентльменскую договоренность о начале переговоров о вступлении в июне

Украина имеет джентльменскую договоренность с абсолютным большинством стран ЕС о том, что начало переговоров о вступлении начнется в июне этого года. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время 16-го ежегодного Киевского Форума Безопасности, передает корреспондент УНН.

"Мы не видели преград, чтобы уже в марте утвердить переговорную рамку - это дало бы юридические основания двигаться более оперативно дальше. Но стартуют европейские выборы, и мы имеем джентльменскую договоренность среди абсолютного большинства стран ЕС, что и межправительственная конференция, и сама переговорная рамка будут утверждены в июне", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, в четверг было заседание Европейского совета и были даны соответствующие инструкции министрам по европейским делам с тем, чтобы успеть начать переговоры в июне

"К этому этапу мы уже начали официальный скрининг законодательства...С июня мы начнем процесс планирования адаптации законодательства в рамках следующих этапов", - сказала Стефанишина.

Дополнение

Шмыгаль заявил, что переговоры о вступлении в ЕС могут начаться в первой половине 2024 года.

Шмыгаль также сообщал, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут происходить одновременно с секторальной интеграцией. Ключевое для Киева сейчас - это продление экономического безвиза.