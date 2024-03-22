Украина имеет с большинством стран ЕС джентльменскую договоренность о начале переговоров о вступлении в июне

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  20654 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  47288 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  87158 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  129519 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  135055 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  195053 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125935 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137722 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130038 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
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20 марта 2024, 08:50  •  142730 просмотра

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Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в июне 2023 года на основе джентльменского соглашения с большинством стран ЕС.

Экономика •   •  13049 просмотра
Украина имеет с большинством стран ЕС джентльменскую договоренность о начале переговоров о вступлении в июне

Из-за значительного повреждения энергоинфраструктуры: в Одессе переходят к экстренным отключениям света

В связи со значительными повреждениями энергосистемы, вызванными российскими обстрелами, в Одессе вводятся аварийные отключения электроэнергии, сообщает группа ДТЭК.

Общество •   •  11859 просмотра
Из-за значительного повреждения энергоинфраструктуры: в Одессе переходят к экстренным отключениям света

Зеленский собрал ставку по состоянию энергосистемы после ударов рф: принято несколько закрытых решений

Президент Зеленский провел совещание, посвященное исключительно решению энергетического кризиса, вызванного атаками россии на энергосистему Украины, приняв закрытые решения по восстановлению электро-, водо- и теплоснабжения, а также предоставив приоритет системам противовоздушной обороны от партнеров.

Война •   •  14197 просмотра
Зеленский собрал ставку по состоянию энергосистемы после ударов рф: принято несколько закрытых решений

Предпринимателя и экс-директора ГП Минобороны Украины разоблачили на взятке в более чем полмиллиона долларов

Предприниматель и бывший директор государственного предприятия, подчиненного Министерству обороны, были уличены в получении взятки в размере 600 000 долларов США за влияние на передачу прав на землю для жилищного строительства.

политика •   •  13615 просмотра
Предпринимателя и экс-директора ГП Минобороны Украины разоблачили на взятке в более чем полмиллиона долларов

Минобороны налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия

Министерство обороны Украины налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия, такими как Colt Canada Corporation, для поставки стрелкового оружия и обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины по коммерческим контрактам.

Война •   •  13820 просмотра
Минобороны налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия

"Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года" - Гендиректор Yasno

По словам Сергея Коваленко, генерального директора "Ясно", россияне совершили одну из худших атак на энергетический сектор Украины за последние два года, нанеся сильный удар как по объектам генерации, так и по объектам распределительных сетей.

Война •   •  14235 просмотра
"Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года" - Гендиректор Yasno

Усиление ПВО, совместное производство вооружений и тренировки украинских пилотов на F-16: Зеленский встретился с министром обороны Дании

Президент Зеленский встретился с министром обороны Дании Лундом Поульсеном, поблагодарив Данию за поддержку и обсудив усиление противовоздушной обороны Украины, совместное производство оружия, артиллерийские и авиационные коалиции, а также обучение украинских пилотов на самолетах F-16.

Война •   •  12694 просмотра
Усиление ПВО, совместное производство вооружений и тренировки украинских пилотов на F-16: Зеленский встретился с министром обороны Дании

Зеленский обсудил с представителями Совета Европы создание реестра убытков и специального трибунала для наказания рф

Президент Зеленский обсудил с представителями Совета Европы во время их визита в Украину создание Реестра убытков от российской агрессии, специального трибунала по преступлению агрессии и возвращения незаконно депортированных украинских детей.

Война •   •  13114 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Совета Европы создание реестра убытков и специального трибунала для наказания рф

В рф заявили про новый обстрел белгородской области: дрон атаковал инфраструктурный объект

белгородская область россии подверглась атакам беспилотников и обстрелам, направленным на объекты инфраструктуры и сельского хозяйства, в результате чего, по словам губернатора области, был нанесен ущерб, но жертв нет.

Война •   •  14117 просмотра
В рф заявили про новый обстрел белгородской области: дрон атаковал инфраструктурный объект

ССО на Херсонщине обнаружили и уничтожили базу российской аэроразведки

Спецназовцы обнаружили и уничтожили базу воздушной разведки в Херсонской области, ликвидировав станцию радиоэлектронной борьбы, антенну "Алиентек", склад БК и около 5 человек личного состава противника.

Война •   •  13635 просмотра
ССО на Херсонщине обнаружили и уничтожили базу российской аэроразведки