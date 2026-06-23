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Пункт пропуска "Дяковцы - Раковец" временно открыли для больших пассажирских автобусов

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Автобусы большой вместимости временно смогут пересекать пункт пропуска "Дяковцы - Раковец" до конца лета. Решение должно ускорить прохождение границы для пассажиров и уменьшить нагрузку на другие направления.

Пункт пропуска "Дяковцы - Раковец" временно открыли для больших пассажирских автобусов

Автобусы большой вместимости смогут временно пересекать украинско-румынский пункт пропуска «Дяковцы – Раковец». Об этом договорились Министерство развития общин и территорий Украины с Министерством транспорта и инфраструктуры Румынии, сообщает УНН со ссылкой на профильное министерство.

Автобусы будут пропускать до конца лета, в период роста пассажиропотока через украинскую границу.

Детали

Взаимопонимание по этому вопросу было достигнуто в ходе переговоров заместителя министра развития общин и территорий Украины Сергея Деркача с государственным секретарем Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Ионелем Скриштиану.

По словам Деркача, временное открытие пункта пропуска для автобусов большой вместимости должно ускорить прохождение границы для пассажиров и уменьшить нагрузку на другие направления.

Это позволяет пассажирам быстрее пересекать границу, уменьшает нагрузку на другие пункты пропуска. Сейчас решение остается временным, но мы продолжаем работу с румынскими коллегами, чтобы сделать движение таких автобусов через «Дяковцы» постоянным

- подчеркнул Сергей Деркач.

Дополнение

В Минразвития напомнили, что для выезда из Украины перевозчики должны зарегистрироваться в системе еЧерга.

Напомним

Несколькими днями ранее на границе с Румынией приостановил работу один из пунктов пропуска. Речь шла о КПП «Халмеу - Дякове».

Александра Василенко

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