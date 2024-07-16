Во вторник, 16 июля, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква встретился с вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции Молдовы Кристиной Герасимов. Об этом пишет УНН, со ссылкой на Офис президента.

Детали

Игорь Жовква отметил гуманитарную помощь и поддержку первого Саммита мира со стороны Молдовы. Он также поблагодарил Кристину Герасимов за ее визит в Украину фактически сразу после того, как страны провели первые встречи в рамках двустороннего скрининга.

Это очень важный сигнал, который в очередной раз демонстрирует, что Украина и Молдова идут бок о бок к членству в ЕС - сказал заместитель руководителя Офиса Президента.

Игорь Жовква и Кристина Герасимов обсудили приоритеты, задачи и планы на ближайшее время в контексте переговорных процессов о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Собеседники скоординировали дальнейшие совместные шаги, которые, в частности, будут способствовать продвижению переговоров и работе команд.

Также в ОП добавили, что стороны отдельно уделили внимание важности укрепления диалога и сотрудничества между Украиной, Молдовой и Румынией.

Напомним

Украина, Молдова и Румыния во время встречи министров иностранных дел в Кишиневе подтвердили единство против российской агрессии, поддержку европейской безопасности и сотрудничество в таких сферах, как безопасность, энергетика и инфраструктура.