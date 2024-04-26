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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Латвия обсудили увеличение совместного производства беспилотников - Кулеба

Украина и Латвия обсудили увеличение совместного производства беспилотников - Кулеба

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 13:16  •  34507 просмотра

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Украина и Латвия обсудили увеличение совместного производства беспилотников.

Министры иностранных дел Украины и Латвии Дмитрий Кулеба и Байба Браже обсудили оборонное сотрудничество, с особым акцентом на увеличении совместного производства беспилотников. Об этом сообщил глава украинского МИД в соцсети X, передает УНН

Я был рад приветствовать Байбу Браже в Киеве и поздравить ее с недавним назначением на должность министра иностранных дел Латвии. Я ценю, что она осуществляет свой первый зарубежный визит в Украину. Это знак уважения к нашей стране и ее защитникам

- написал Кулеба. 

По словам Кулебы, они с Браже провели содержательные переговоры о военной помощи Украине и оборонном сотрудничестве, с особым акцентом на увеличении совместного производства беспилотников.

Как указал глава украинского МИД, что Литва соглашается, что победа Украины обеспечит безопасность всего евроатлантического сообщества. "Работаем вместе, чтобы приблизить ее. Я благодарен Латвии за решительную и последовательную поддержку Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС и НАТО", - отметил Кулеба. 

Первый двусторонний зарубежный визит в должности: новая глава МИД Латвии прибыла в Украину26 апреля 2024, 09:47 • 11153 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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