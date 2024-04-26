Украина и Латвия обсудили увеличение совместного производства беспилотников - Кулеба

Министры иностранных дел Украины и Латвии Дмитрий Кулеба и Байба Браже обсудили оборонное сотрудничество, с особым акцентом на увеличении совместного производства беспилотников. Об этом сообщил глава украинского МИД в соцсети X, передает УНН.

Я был рад приветствовать Байбу Браже в Киеве и поздравить ее с недавним назначением на должность министра иностранных дел Латвии. Я ценю, что она осуществляет свой первый зарубежный визит в Украину. Это знак уважения к нашей стране и ее защитникам - написал Кулеба.

По словам Кулебы, они с Браже провели содержательные переговоры о военной помощи Украине и оборонном сотрудничестве, с особым акцентом на увеличении совместного производства беспилотников.

Как указал глава украинского МИД, что Литва соглашается, что победа Украины обеспечит безопасность всего евроатлантического сообщества. "Работаем вместе, чтобы приблизить ее. Я благодарен Латвии за решительную и последовательную поддержку Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС и НАТО", - отметил Кулеба.

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