Первый двусторонний зарубежный визит в должности: новая глава МИД Латвии прибыла в Украину

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
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Министр иностранных дел Латвии Байба Браже осуществила свой первый двусторонний зарубежный визит в Украину, где встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и почтила украинцев, погибших в войне.
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По данным Офиса Генпрокурора Украины, во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции россияне похитили и уничтожили имущества на сумму более 1 миллиарда гривен.
К морским портам движется более 8 тысяч вагонов с зерном
8 151 вагон с зерновыми грузами направляется в порты Большой Одессы, что почти на 700 единиц больше, чем неделю назад, с увеличенными ежедневными темпами выгрузки и валютной выручкой от экспорта.
Украина вернула еще 140 павших бойцов
В Украину вернули 140 павших защитников, из них 112 - из Донецкой области, 20 - из Луганской, 5 - из Сумской, 2 - из Запорожской и 1 - из Херсонской.
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США планируют вывести большую часть своих войск из Чада и Нигера, поскольку они работают над обновлением соглашений, регулирующих роль американских военных и их антитеррористические операции в этих африканских странах.
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Польша готова продолжить защиту украинских беженцев после 30 июня, в том числе тех, кто не имеет действительных документов, и не будет передавать их частные данные никому, в том числе Украине.
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российские войска ускорили продвижение к западу от Авдеевки в Донецкой области, они создали узкий проход вглубь украинской территории, чтобы войти в городок Очеретино.
Руководил ограблением Чернобыльской АЭС: заму гендиректора "росатома" объявили подозрение
Заместителя генерального директора "росатома" николая мулюкина подозревают в руководстве разграблением Чернобыльской атомной электростанции во время российской оккупации в 2022 году.
В Мариуполе захватчики заселяют приезжих рабочих в отстроенные дома, собственники жилья остаются ни с чем – Мариупольский совет
В оккупированном Мариуполе захватчики заселяют в отстроенные дома гастарбайтеров из россии и Центральной Азии, оставляя прежних хозяев ни с чем.
Замедление роста и стабильная инфляция: последний обзор экономики США потряс рынки
Последние экономические данные США показали замедление роста на 1,6% в годовом исчислении в первом квартале, что ниже ожиданий, а также устойчивую инфляцию выше целевого показателя ФРС, что затрудняет перспективы снижения процентных ставок.