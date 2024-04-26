Первый двусторонний зарубежный визит в должности: новая глава МИД Латвии прибыла в Украину

Новый министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла в Украину с визитом, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии в пятницу, пишет УНН.

Визит в Украину является первым двусторонним зарубежным визитом министра, что подтверждает приоритетную роль поддержки Украины во внешней политике Латвии - сообщили в МИД Латвии.

Как сообщается, министр иностранных дел Латвии Байба Браже и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже встретились и у Стены Героев почтили украинцев, павших в российской агрессивной войне.

Министры ЕС заявляют, что Европа не может ослабить свою поддержку Украины после одобрения помощи от США