Украина готова к консультациям с ЕС по тарифной либерализации - ОП

Украина готова начать консультации с ЕС по тарифной либерализации. Об этом на встрече с министром по делам внешней торговли Франции Лораном Сен-Мартеном заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, которого цитируют в ОП, пишет УНН.

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"Украина готова начать процесс консультаций с Европейской комиссией по тарифной либерализации с ЕС", - цитируют Жовкву в пресс-службе.

Он назвал либерализованные условия торговли, предоставленные ЕС с 2022 года для товаров украинского происхождения, "чрезвычайно важными для устойчивости, восстановления и экономического роста Украины".

Отмечается, что Жовква и Сен-Мартен уделили особое внимание прогрессу Украины относительно переговоров о вступлении в ЕС, а также важности согласования условий либерализации торговли "в ближайшее время".

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