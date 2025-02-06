Украина готова к консультациям с ЕС по тарифной либерализации - ОП
Киев • УНН
Украина готова начать консультации с Еврокомиссией по тарифной либерализации. Об этом заявил Игорь Жовква на встрече с министром внешней торговли Франции.
Украина готова начать консультации с ЕС по тарифной либерализации. Об этом на встрече с министром по делам внешней торговли Франции Лораном Сен-Мартеном заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, которого цитируют в ОП, пишет УНН.
Детали
"Украина готова начать процесс консультаций с Европейской комиссией по тарифной либерализации с ЕС", - цитируют Жовкву в пресс-службе.
Он назвал либерализованные условия торговли, предоставленные ЕС с 2022 года для товаров украинского происхождения, "чрезвычайно важными для устойчивости, восстановления и экономического роста Украины".
Отмечается, что Жовква и Сен-Мартен уделили особое внимание прогрессу Украины относительно переговоров о вступлении в ЕС, а также важности согласования условий либерализации торговли "в ближайшее время".
ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается09.04.24, 09:05 • 79794 просмотра