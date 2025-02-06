Україна готова до консультацій з ЄС щодо тарифної лібералізації - ОП

Україна готова розпочати консультації із ЄС щодо тарифної лібералізації. На цьому на зустрічі з міністром у справах зовнішньої торгівлі Франції Лораном Сен-Мартеном наголосив заступник керівника Офісу Президента наголосив Ігор Жовква, якого цитують в ОП, пише УНН.

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"Україна готова розпочати процес консультацій із Європейською комісією щодо тарифної лібералізації з ЄС", - цитують Жовкву у прессслужбі.

Він назвав лібералізовані умови торгівлі, надані ЄС із 2022 року для товарів українського походження, "надзвичайно важливими для стійкості, відновлення та економічного зростання України".

Зазначається, що Жовква та Сен-Мартен приділили окрему увагу прогресу України щодо переговорів про вступ до ЄС, а також важливості узгодження умов лібералізації торгівлі "найближчим часом".

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