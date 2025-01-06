Украина экстрадировала в Турцию осужденного за сексуальные домогательства к несовершеннолетним
Киев • УНН
Украина экстрадировала в Турцию осужденного, который скрывался на Киевщине от наказания за сексуальные домогательства к несовершеннолетним. Мужчина, осужденный на 6 лет и 8 месяцев, передан турецким органам.
В рамках международно-правового сотрудничества органы прокуратуры Украины обеспечили экстрадицию в Турецкую Республику гражданина, который находился в международном розыске, с целью дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
В Турции мужчина приговорен к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за сексуальные домогательства к несовершеннолетним. Однако иностранец скрывался от отбывания наказания в Украине на территории Киевской области.
Украинские правоохранители установили его местонахождение и задержали. По ходатайству прокуроров Киевской областной прокуратуры мужчине избрали меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Сейчас осужденный фактически передан компетентным органам Турецкой Республики для отбывания наказания.
Напомним
В августе прошлого года россиянин, который организовал схему угона автомобилей и вымогательства выкупа, был экстрадирован из Италии в Украину. Подозреваемый создал Telegram-канал, где предлагал вернуть похищенные авто за половину их стоимости.