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Украина экстрадировала в Турцию осужденного за сексуальные домогательства к несовершеннолетним

Украина экстрадировала в Турцию осужденного за сексуальные домогательства к несовершеннолетним

Киев  •  УНН

 • 6698 просмотра

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Украина экстрадировала в Турцию осужденного, который скрывался на Киевщине от наказания за сексуальные домогательства к несовершеннолетним. Мужчина, осужденный на 6 лет и 8 месяцев, передан турецким органам.

В рамках международно-правового сотрудничества органы прокуратуры Украины обеспечили экстрадицию в Турецкую Республику гражданина, который находился в международном розыске, с целью дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

В Турции мужчина приговорен к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за сексуальные домогательства к несовершеннолетним. Однако иностранец скрывался от отбывания наказания в Украине на территории Киевской области.

Украинские правоохранители установили его местонахождение и задержали.  По ходатайству прокуроров Киевской областной прокуратуры мужчине избрали  меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Сейчас осужденный фактически передан компетентным органам Турецкой Республики для отбывания наказания.

Напомним

В августе прошлого года россиянин, который организовал схему угона автомобилей и вымогательства выкупа, был экстрадирован из Италии в Украину. Подозреваемый создал Telegram-канал, где предлагал вернуть похищенные авто за половину их стоимости.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
telegramТелеграмма
italiyaИталия
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина
kievКиев