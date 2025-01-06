Украина экстрадировала в Турцию осужденного за сексуальные домогательства к несовершеннолетним

В рамках международно-правового сотрудничества органы прокуратуры Украины обеспечили экстрадицию в Турецкую Республику гражданина, который находился в международном розыске, с целью дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

В Турции мужчина приговорен к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за сексуальные домогательства к несовершеннолетним. Однако иностранец скрывался от отбывания наказания в Украине на территории Киевской области.

Украинские правоохранители установили его местонахождение и задержали. По ходатайству прокуроров Киевской областной прокуратуры мужчине избрали меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Сейчас осужденный фактически передан компетентным органам Турецкой Республики для отбывания наказания.

Напомним

В августе прошлого года россиянин, который организовал схему угона автомобилей и вымогательства выкупа, был экстрадирован из Италии в Украину. Подозреваемый создал Telegram-канал, где предлагал вернуть похищенные авто за половину их стоимости.