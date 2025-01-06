Україна екстрадувала до Туреччини засудженого за сексуальні домагання до неповнолітніх
Київ • УНН
Україна екстрадувала до Туреччини засудженого, який переховувався на Київщині від покарання за сексуальні домагання до неповнолітніх. Чоловіка, засудженого на 6 років і 8 місяців, передано турецьким органам.
У межах міжнародно-правового співробітництва органи прокуратури України забезпечили екстрадицію до Турецької Республіки громадянина, котрий перебував у міжнародному розшуку, з метою подальшого відбування покарання. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, пише УНН.
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У Туреччині чоловіка засуджено до шести років і восьми місяців позбавлення волі за сексуальні домагання до неповнолітніх. Однак іноземець переховувався від відбування покарання в Україні на території Київщини.
Українські правоохоронці встановили його місцезнаходження та затримали. За клопотанням прокурорів Київської обласної прокуратури чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Наразі засудженого фактично передано компетентним органам Турецької Республіки для відбування покарання.
Нагадаємо
У серпні минулого року росіянина, який організував схему викрадення автомобілів та вимагання викупу, було екстрадовано з Італії до України. Підозрюваний створив Telegram-канал, де пропонував повернути викрадені авто за половину їх вартості.