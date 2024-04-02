Угрожал последователям хасидского движения на Закарпатье: разоблачен агитатор

Служба безопасности предотвратила попытки расшатывания общественно-политической обстановки вблизи западной границы Украины. Правоохранители разоблачили агитатора, который угрожал последователям хасидского движения на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Закарпатской области, пишет УНН.

В ходе комплексных мероприятий на Закарпатье разоблачен агитатор, который публично угрожал последователям известного хасидского движения. Об этом он заявлял в своих сообщениях на собственных страницах в Facebook и TikTok, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в деструктивном контенте злоумышленник "обосновывал" свою ненависть к представителям иудейской общины, а также рассказывал о "способах" физической расправы над ними.

Фигурант совершал преступные действия уже имея статус подозреваемого по фактам оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины. На этом СБУ его разоблачила в марте 2023 года.

Тогда суд не избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому фигурант продолжил свою подрывную деятельность в пользу страны-агрессора, призывая к религиозной ненависти.

Провокационными заявлениями он пытался дестабилизировать внутреннюю ситуацию в приграничном регионе и искусственно испортить имидж Украины на международной арене.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступных действий злоумышленника. на основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти).

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним

Правоохранители задержали еще пятерых пророссийских агитаторов, которые оправдывали агрессию РФ и призывали к захвату Киева. В частности, столичному блогеру было сообщено о подозрении за антисемитские стримы в соцсетях.