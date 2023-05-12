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Венгрия снова требует исключить нескольких человек из санкционного списка ЕС - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Венгрия хочет исключить трех человек из нового санкционного списка ЕС за подрыв суверенитета Украины. Об этом написал в Twitter редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Цитата

"Теперь Венгрия хочет убрать 3 человек из 72 предложенных для наложения санкций за подрыв суверенитета Украины. В тройку входит владимир морозов, начальник белорусской железной дороги", - отметил Йозвяк.

Напомним

Венгрия уже требовала от ЕС убирать другие имена из санкционных списков, а также блокировала другие решения по санкциям и поддержке Украины.

Неоднократные вето Будапешта были расценены другими странами блока как шантаж и попытки добиться уступок в других вопросах, включая доступ к фондам ЕС.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в июне прошлого года отметил, что ЕС должен пересмотреть процесс принятия решений - с обсуждением возможности отказа от единогласия по вопросам внешней политики.

Несколько стран Европейского Союза создали инклюзивную Группу друзей, которая будет продвигать идею отказа от единогласного принятия решений по важным вопросам. Вместо этого, предлагается поддерживать их квалифицированным большинством от стран-членов ЕС.

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