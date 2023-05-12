Угорщина знову вимагає виключити кількох людей з санкційного списку ЄС - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Угорщина хоче виключити трьох осіб з нового санкційного списку ЄС за підрив суверенітету України. Про це написав у Twitter редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
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"Тепер Угорщина хоче прибрати 3 осіб із 72 запропонованих для накладення санкцій за підрив суверенітету України. До трійки входить володимир морозов, начальник білоруської залізниці", - зазначив Йозвяк.
Нагадаємо
Угорщина вже вимагала від ЄС прибирати інші імена з санкційних списків, а також блокувала інші рішення щодо санкцій і підтримки України.
Неодноразові вето Будапешта були розцінені іншими країнами блоку як шантаж і спроби домогтися поступок в інших питаннях, включаючи доступ до фондів ЄС.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель торік у червні зазначив, що ЄС повинен переглянути процес ухвалення рішень - з обговоренням можливості відмови від одностайності з питань зовнішньої політики.
Декілька країн Європейського Союзу створили інклюзивну Групу друзів, яка просуватиме ідею відмови від одностайного ухвалення рішень по важливих питаннях. Натомість, пропонується підтримувати їх кваліфікованою більшістю від країн-членів ЄС.