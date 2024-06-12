Удар рф по Кривому Рогу: в полицию поступило более 40 заявлений от пострадавших
Киев • УНН
В Кривом Роге была создана мобильная приемная, которая приняла более 40 обращений от пострадавших после того, как российский ракетный удар по жилому району унес жизни 9 и ранил 29 человек.
В Кривом Роге на месте ракетного удара по жилой застройке развернули мобильный пункт приема обращений граждан. В полицию уже поступило более 40 заявлений от пострадавших. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.
На месте ракетного удара по жилой застройке работают все экстренные службы. Развернут мобильный пункт приема обращений граждан. Сейчас в полицию поступило более 40 заявлений от пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается
Напомним
В результате удара рф по Кривому Рогу количество жертв возросло до 9, а количество раненых - до 29 человек.