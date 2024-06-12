Удар рф по Кривому Рогу: в полицию поступило более 40 заявлений от пострадавших

В Кривом Роге на месте ракетного удара по жилой застройке развернули мобильный пункт приема обращений граждан. В полицию уже поступило более 40 заявлений от пострадавших. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.

На месте ракетного удара по жилой застройке работают все экстренные службы. Развернут мобильный пункт приема обращений граждан. Сейчас в полицию поступило более 40 заявлений от пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается - сообщают в МВД.

Напомним

В результате удара рф по Кривому Рогу количество жертв возросло до 9, а количество раненых - до 29 человек.