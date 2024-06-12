Удар рф по Кривому Рогу: до поліції надійшло понад 40 заяв від потерпілих
Київ • УНН
У Кривому Розі було створено мобільну приймальню, яка прийняла понад 40 звернень від постраждалих після того, як російський ракетний удар по житловому району забрав життя 9 і поранив 29 людей.
У Кривому Розі на місці ракетного удару по житловій забудові розгорнули мобільний пункт прийому звернень громадян. До поліції вже надійшло понад 40 заяв від потерпілих. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.
На місці ракетного удару по житловій забудові працюють всі екстрені служби. Розгорнуто мобільний пункт прийому звернень громадян. Наразі до поліції надійшло понад 40 заяв від потерпілих. Пошуково-рятувальна операція триває
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У результаті удару рф по Кривому Рогу кількість жертв зросла до 9, а кількість поранених - до 29 людей.