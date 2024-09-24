Удар рф по Киевскому району Харькова: мэр заявил о 13 пострадавших, среди них один погибший
Киев • УНН
Вражеский удар в Киевском районе Харькова привел к разрушению жилого дома. Количество погибших возросло до трех, 13 человек пострадали. Разбор завалов продолжается.
После атаки рф в Киевском районе Харькова уже 13 пострадавших, среди них один погибший. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
По его словам, дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны.
"Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом", - резюмировал городской голова.
Этажи в доме сложились с восьмого по третий: Терехов о последствиях "прилета" в Киевском районе24 сентября 2024, 13:25 • 5118 просмотров
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Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об увеличении количества погибших до трех человек в результате вражеской атаки в Харькове. Разбор завалов продолжается.