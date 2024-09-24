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Удар рф по Київському районі Харкова: мер заявив про 13 постраждалих, серед них один загиблий

Удар рф по Київському районі Харкова: мер заявив про 13 постраждалих, серед них один загиблий

Київ • УНН

 • 12218 перегляди

Ворожий удар у Київському районі Харкова призвів до руйнування житлового будинку. Кількість загиблих зросла до трьох, 13 осіб постраждали. Розбір завалів триває.

Після атаки рф у Київському районі Харкова вже 13 постраждалих, серед них один загиблий. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

За його словами, будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни.

"Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом", - резюмував міський голова.

Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій: Терехов про наслідки "прильоту" у Київському районі24.09.24, 16:25 • 12374 перегляди

Додамо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про збільшення кількості загиблих до трьох осіб внаслідок ворожої атаки у Харкові. Розбір завалів триває.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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